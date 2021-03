Parma-Inter, ultimi dubbi per Conte: Sanchez e Vidal scalpitano

Lukaku – Vidal – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Parma-Inter, aumentano le possibilità di vedere in campo da titolare Arturo Vidal e Alexis Sanchez (vedi articolo). Anche Ashley Young scalpita in panchina, potrebbe riposare Ivan Perisic (QUI le probabili formazioni).

LA PROBABILE – Parma-Inter sarà l’ultima partita del turno infrasettimanale valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 2020-2021. Antonio Conte può gestire al meglio le forze considerando la possibilità di allungare in classifica a seguito del pareggio del Milan ieri contro l’Udinese. I nerazzurri non vogliono sbagliare e per questo motivo il tecnico italiano chiede concentrazione e soprattutto terrà conto della condizione psico-fisica di tutti i giocatori. A tal proposito salgono le quotazioni di Arturo Vidal e soprattutto Alexis Sanchez in attacco. Il cileno dopo il gol realizzato contro il Genoa – da subentrato -, potrebbe tornare a giocare titolare al fianco di Romelu Lukaku. A centrocampo Vidal potrebbe far rifiatare Christian Eriksen, che nelle ultime settimane ha conquistato di fatto la maglia da titolare. In difesa resta tutto invariato come le ultime partite, mentre sulla fascia destra ritorna Achraf Hakimi dopo la squalifica. Dalla parte opposta ancora un dubbio: Ashely Young scalpita in panchina e potrebbe far rifiatare Ivan Perisic, altro giocatore recuperato da Antonio Conte.