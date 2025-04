Parma-Inter, tanti dubbi e una sicurezza. La probabile formazione di Inzaghi

Simone Inzaghi ha tantissimi dubbi che per ora ancora si porta dietro prima della trasferta di domani. Alla vigilia di Parma-Inter, di cui ha già parlato Cristian Chivu, è questa la probabile formazione.

IN BILICO – Dalla formazione di Parma-Inter dipende anche quella di Monaco di Baviera. Simone Inzaghi si trova nel bel mezzo di un intreccio complicato da affrontare tra campionato e Champions League. Le assenze rendono più difficile la situazione e l’allenatore deve pensare a soluzioni alternative. Una di queste è stata provata ad Appiano Gentile e riguarda Carlos Augusto, che potrebbe iniziare dal primo minuto ma sulla fascia destra. Denzel Dumfries starà fuori fino alla fine di aprile probabilmente, Matteo Darmian deve giocare in Europa e ha già fatto il derby in campo. Le rotazioni devono essere scientifiche e pensate alla perfezione. Per questo Yann Bisseck e Francesco Acerbi tornano titolari, mentre a centrocampo riceve un’altra conferma Davide Frattesi. Torna anche Federico Dimarco rimasto a riposo in Coppa Italia. In attacco i dubbi sono molti, la certezza unica è Marcus Thuram. Il compagno di reparto potrebbe essere Lautaro Martinez, le condizioni sono notevolmente migliorate. Di seguito la probabile formazione completa per Parma-Inter.

Parma-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez