Parma-Inter 2-2, il tabellino della partita della 31ª giornata di Serie A

Parma-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-2: questo il tabellino della partita valida per la trentunesima giornata di Serie A 2024-2025.

BUTTATA VIA – Come contro l’Udinese, l’Inter smette di giocare nell’ultima mezz’ora. Se domenica scorsa era “bastato”, col miracolo di Yann Sommer che aveva evitato il 2-2, stavolta il pareggio da parte del Parma arriva. Ed è tutto per colpa della squadra di Simone Inzaghi, che dalla tribuna di certo non ha fatto le migliori scelte. I suoi cambi hanno indebolito non poco la squadra, mentre quelli di Cristian Chivu (ennesimo ex che fa male, cosa che agli avversari succede raramente) realizzano le due reti che rimettono in parità il match. E lunedì sera il Napoli può portarsi a -1, con un calendario di molto favorevole. Questo il tabellino di Parma-Inter.

PARMA-INTER 2-2 – IL TABELLINO

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; M. Keita, Hernani (46′ Bernabé), Sohm (54′ Ondrejka); Almqvist (46′ Leoni), Bonny (78′ Camara), Man (46′ Pellegrino).

In panchina: Marcone, Corvi, Balogh, Estévez, Lovik, Hainaut, Djuric, Haj Mohamed.

Allenatore: Cristian Chivu.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (46′ Carlos Augusto); Darmian, Calhanoglu (65′ Frattesi), Asllani (81′ Arnautovic), Mkhitaryan, Dimarco (59′ Zalewski); M. Thuram, Lautaro Martinez (65′ Correa).

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, de Vrij, Pavard, Re Cecconi, Berenbruch, Topalovic.

Allenatore: Massimiliano Farris (Simone Inzaghi squalificato).

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1 (Lo Cicero – Di Gioia; Arena; VAR Mariani; A. VAR Meraviglia).

Gol: 15′ Darmian (I), 45′ M. Thuram (I), 60′ Bernabé, 69′ Ondrejka.

Ammoniti: Almqvist, Delprato (P), Dimarco, Zalewski, Correa (I).

Recupero: 2′ PT, 5′ ST.