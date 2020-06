Parma-Inter 1-2, il tabellino della partita della 28ª giornata di Serie A

Parma-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2. Questo il tabellino della partita valida per la ventottesima giornata di Serie A 2019-2020.

E FINALMENTE! – L’Inter si sveglia negli ultimi sette minuti, ma è quanto basta per battere il Parma e fare, per una volta, una rimonta a favore nel finale. Un gol di Gervinho, favorito dalla pessima lettura di Antonio Candreva, porta avanti i gialloblù che sembrano gestire facilmente il match. I nerazzurri non trovano praticamente mai la porta di Luigi Sepe, fino a dieci minuti dal termine quando la sveglia la dà Alexis Sanchez. Poi, su corner con sponda di Lautaro Martinez, è Stefan de Vrij a pareggiare di testa. Cambia l’inerzia, Juraj Kucka si fa espellere per proteste e sulla ripartenza Victor Moses crossa per il solissimo Alessandro Bastoni, gol da ex e da tre punti. +13 sulla quinta, tenuto il passo delle altre. Questo il tabellino di Parma-Inter.

PARMA-INTER 1-2 – IL TABELLINO

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini (86′ Darmian), Bruno Alves, Dermaku (77′ Regini), Gagliolo (46′ Gi. Pezzella); Kucka, Scozzarella (55′ Hernani), Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho (86′ Brugman).

In panchina: Colombi, I. Radu, Karamoh, Barillà, Caprari, Siligardi, Sprocati.

Allenatore: Roberto D’Aversa

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Godin (73′ Bastoni); Candreva (69′ Moses), Barella, Gagliardini, Biraghi (69′ Young); Eriksen (69′ Sanchez); R. Lukaku, Lautaro Martinez (89′ Borja Valero).

In panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Asamoah, Esposito, Pirola, Agoumé.

Allenatore: Cristian Stellini (Antonio Conte squalificato)

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli (Mondin – Prenna; La Penna; VAR Guida; A. VAR Vivenzi)

Gol: 14′ Gervinho (P), 84′ de Vrij, 87′ Bastoni

Espulsi: Berni (I, dalla panchina) al 68′ per proteste, Kucka (P) all’84’ per proteste

Ammoniti: Lautaro Martinez, Gagliardini, Godin, Moses (I), Dermaku, Kucka, Kurtic (P), Stellini (I, allenatore), D’Aversa (P, allenatore)

Recupero: 3′ PT, 5′ ST