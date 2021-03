Parma-Inter 1-2, il tabellino della partita della 25ª giornata di Serie A

Condividi questo articolo

Parma-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2: questo il tabellino della partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2020-2021.

STACCATI ANCORA – L’Inter va a +6 sulla seconda in classifica in Serie A, il Milan. Col Parma è vendicato il pareggio dell’andata, con una doppietta in otto minuti a inizio ripresa di Alexis Sanchez che stende i volenterosi gialloblù. Ininfluente il gol di Hernani, i nerazzurri poi non soffrono nel finale. E viene ristabilita anche la distanza di dieci punti sull’Atalanta, prossimo avversario lunedì, e la Juventus che ha una partita in meno. Questo il tabellino di Parma-Inter.

PARMA-INTER 1-2 – IL TABELLINO

Parma (4-3-3): Sepe; Osorio, Bani, Valenti (66′ Busi), Gagliolo (66′ Gi. Pezzella); Hernani (85′ Pellè), Brugman, Kurtic; Kucka (66′ Inglese); Man (46′ Mihaila), Karamoh.

In panchina: Colombi, Iacoponi, Grassi, Cyprien, Sohm, Bruno Alves, Brunetta.

Allenatore: Roberto D’Aversa

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (67′ Vidal), Perisic (84′ Darmian); Lukaku, Sanchez (76′ Lautaro Martinez).

In panchina: I. Radu, Gagliardini, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Young, D’Ambrosio, Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli (Giallatini – Cecconi; Abbattista; VAR Doveri; A. VAR Bindoni)

Gol: 54′, 62′ Sanchez (I), 71′ Hernani

Ammonito: Darmian (I)

Recupero: 3′ PT, 4′ ST