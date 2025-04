Parma-Inter 2-2, statistiche: il possesso palla la fotografia. Sterilità

ANALISI – Le statistiche di Parma-Inter fotografano la grande occasione persa dalla Beneamata, che si è fatta rimontare due gol dopo un primo tempo ben amministrato e controllato. Il possesso palla è nettamente a favore dell’Inter: 67% a 37%. Ma è un possesso palla che nel primo tempo funziona, tant’è che l’Inter, soprattutto sul primo gol, mantiene la palla bene per poi imbucare; mentre nella ripresa, è un possesso sterile e fine a se stesso. Non c’è partita neanche sui tiri totali: 20 contro 8. Nello specchio 7 contro 4. Due dati che dimostrando anche la non perfetta mira dell’Inter, basti pensare alle conclusioni completamente sballate dei vari Calhanoglu, Lautaro Martinez e Asllani. Ci va vicino quasi Thuram, che alla fine ciabatta ma segna lo stesso.