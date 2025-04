Parma-Inter, sorpasso Hernani! E un ex obiettivo in panchina – CdS

Alle 18 Parma-Inter, match della trentunesima giornata di campionato. Salgono le quotazioni di Hernani, ieri dato in panchina. Mentre un ex obiettivo nerazzurro parte da fuori.

QUI PARMA – Il Parma nuovo e imminente ostacolo per l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra ducale, ritornata più equilibrata sotto la guida dell’ex nerazzurro Cristian Chivu, va a caccia di punti salvezza e al Tardini ci sarà una cornice di pubblico niente male. Il tecnico rumeno è pronto a schierare il suo Parma con il 3-5-2. Come riferisce anche il Corriere dello Sport, è arrivato il sorpasso di Hernani a centrocampo. Il giocatore brasiliano, rientrante dalla squalifica, fino a ieri veniva dato in panchina, ma a quanto pare ha scavalcato nelle gerarchie lo svizzero Sohm. In difesa, l’ex obiettivo dell’Inter Giovanni Leoni, cercato l’estate scorsa dall’Inter dopo la buona stagione alla Sampdoria, non sarà titolare. Chivu sceglie l’argentino Lautaro Valenti per cercare di limitare il quasi omonimo Lautaro Martinez. In avanti, invece, Bonny in vantaggio sia su Pellegrino che su Djuric e sui lati Man certo di giocare dall’inizio, mentre Almqvist è in pole su Ondrejka. La probabile formazione per Parma-Inter.

Parma-Inter, la probabile formazione di Cristian Chivu: Hernani dentro

(4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Lautaro Valenti, Valeri; Bernabe, Keita, Hernani; Man, Bonny, Almqvist.