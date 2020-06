Parma-Inter: si salvano in pochi. Spiccano de Vrij, Bastoni e Moses – GdS

“La Gazzetta dello Sport” promuove a pieni voti i due goleador di Parma-Inter, Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij, più Victor Moses. Gli altri nerazzurri balbettano. Male Eriksen. Ecco le pagelle dei ragazzi di Antonio Conte

GOLEADOR – L’Inter batte il Parma ma convince poco. La squadra nerazzurra rimonta i ducali, autori di una buona prova, di “corto muso“, come direbbe Massimiliano Allegri. Il riflesso di una prestazione non incoraggiante si evince dalle pagelle della “Gazzetta dello Sport”. Il migliore dei nerazzurri, per la rosea, è Stefan de Vrij (6,5), che ingaggia un duello tutto scintille con Andreas Cornelius (uscendone non sempre vincitore), “ma il terzo gol dell’anno è preziosissimo“. Segue a ruota, con lo stesso voto, Alessandro Bastoni, che soffre come tutto il reparto offensivo ma mette a segno un altro gol da subentrato, dopo quello di Lecce. Stavolta vale tre punti pesantissimi in Parma-Inter.

CHE FATICA! – Il resto della difesa nerazzurra non convince durante Parma-Inter. Samir Handanovic è bravo su Dejan Kulusevski e strappa la sufficienza, ma ancora una volta manca il clean sheet. Male Diego Godin e Danilo D’Ambrosio (entrambi 5,5): troppo arrugginiti, per motivi diversi, e il Parma va ad un’altra velocità. Bocciati anche i due esterni titolari: Antonio Candreva (sbaglia sul gol di Gervinho) si becca un 5 secco; come Cristiano Biraghi (fa fatica contro Juraj Kucka). Benino Ashley Young (6), che riscatta parzialmente la prova horror col Sassuolo. Grande passo in avanti di Victor Moses (6,5) che tocca pochi palloni ma confeziona una ciliegina per l’1-2 di Bastoni.

RITMO BASSO – In mezzo al campo si fatica. Nicolò Barella strappa la sufficienza in Parma-Inter reggendo il centrocampo quasi in solitaria. Ancora insufficiente (5,5) Roberto Gagliardini: vorrebbe far dimenticare il gol fallito mercoledì ma secondo “La Gazzetta dello Sport” ha bisogno di ricaricarsi. Christian Eriksen è il peggiore in campo dei nerazzurri (5): il secondo passo indietro consecutivo, fatica a vedere la luce e non incide neppure coi calci piazzati.

TANTO FUMO – L’attacco dei nerazzurri si batte e si sbatte con poco profitto. Romelu Lukaku fa un gran lavoro per la squadra ma non viene premiato dalla rosea (5,5). Lautaro Martinez si salva con la torre di testa per l’1-1 di de Vrij. Alexis Sanchez ci mette energia e fa parte della strategia pianificata da Conte per cambiare le partita. Sufficienza piena per il cileno (6). Stesso voto anche per il tecnico nerazzurro, che cambia la spina dorsale dell’Inter ma la sua squadra fatica comunque a girare. In ogni caso, i tre punti di Parma-Inter sono una boccata d’ossigeno.

Fonte: La Gazzetta dello Sport