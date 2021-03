Parma-Inter (Serie A): le probabili formazioni della 25Âª giornata

SERIE A – 25ª giornata

Giovedì 04/03/2021 ore 20:45 Le probabili formazioni di Parma-Inter in Serie A

PARMA INTER (4-3-3) (3-5-2) 1 SEPE (C) HANDANOVIC 1 2 IACOPONI SKRINIAR 37 24 OSORIO DE VRIJ 6 7 GAGLIOLO A. BASTONI 95 3 GIUSEPPE PEZZELLA HAKIMI 2 33 KUCKA (C) BARELLA 23 23 HERNANI BROZOVIC 77 14 KURTIC ERIKSEN 24 10 KARAMOH PERISIC 14 28 MIHAILA R. LUKAKU 9 32 BRUNETTA LAUTARO MARTINEZ 10 Allenatore R. D’AVERSA A. CONTE Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN PARMA-INTER

PANCHINA 34 COLOMBI (GK) (GK) PADELLI 27 8 GRASSI (GK) A. RADU 97 9 PELLÈ GAGLIARDINI 5 13 BANI A. SANCHEZ 7 15 BRUGMAN VECINO 8 16 LAURINI KOLAROV 11 18 CYPRIEN A. RANOCCHIA 13 22 BRUNO ALVES YOUNG 15 30 VALENTI VIDAL 22 42 BUSI D’AMBROSIO 33 45 INGLESE DARMIAN 36 98 MAN PINAMONTI 99 INDISPONIBILI

4 BALOGH (infortunato)

5 CONTI (infortunato)

11 CORNELIUS (infortunato)

17 ZIRKZEE (infortunato)

27 GERVINHO (infortunato)

41 NICOLUSSI CAVIGLIA (infortunato)

93 SPROCATI (fuori lista) 12 SENSI (infortunato) SQUALIFICATI – – DIFFIDATI BRUNO ALVES,

GAGLIOLO e KUCKA BASTONI, BROZOVIC,

BARELLA e LUKAKU ULTIME NOTIZIE

Pochi dubbi per D’Aversa, paradossalmente quasi obbligato alla formazione iniziale nonostante l’ampiezza della rosa. Un ballottaggio per ruolo con Busi, Valenti e Brugman coinvolti, soprattutto in caso di utilizzo del 4-3-1-2 dal 1′. Il turnover causa diffidati non è in cantiere, ma qualche rotazione non è da escludere. Gagliardini, Young e Sanchez potrebbero spuntarla dall’inizio qualora Conte decidesse di non confermare quello che è diventato il suo undici titolare.