Parma-Inter, un sabato per fare l’andatura prima della coppa

Parma-Inter fa proseguire la “settimana” in trasferta, dopo il derby di Coppa Italia e prima del Bayern Monaco. Ma alle 18 di oggi, al Tardini, non potrà certo esserci il pensiero della Champions League come prioritario: c’è un primato in classifica da consolidare.

ANDARE AVANTI – Parma-Inter non deve trasformarsi nella classica partita trappola. Spesso si snobba una gara all’apparenza di valore inferiore, per puntare al bersaglio grosso: è uno degli errori più gravi che si possano fare nel calcio, perché poi si rischia di steccare sia l’appuntamento che “accompagna” sia quello principale. L’Inter, per arrivare al meglio al Bayern Monaco, deve dimenticarselo per novanta minuti più recupero. In cui dovrà battere il Parma e mettere sei punti di vantaggio fra sé e il Napoli almeno per quarantotto ore, in attesa che i partenopei giochino lunedì sera a Bologna. È il momento di mettere pressione: non succederà così spesso nelle giornate successive.

Parma-Inter, valutazioni da fare per gli infortunati

SQUADRA A METÀ – Torna Lautaro Martinez per Parma-Inter, con la possibilità di essere subito titolare. Simone Inzaghi deve valutare Marko Arnautovic e Federico Dimarco, in panchina nel derby di mercoledì senza però essere in condizione di giocare. E dovrà sostitutire Nicolò Barella, squalificato, con Davide Frattesi scelta obbligata dopo la buona prova (con gol) contro l’Udinese seguita dalla pessima col Milan. Torna poi l’ex Alessandro Bastoni, che il suo turno di squalifica l’ha già scontato, per una difesa che domenica scorsa ha concesso qualcosa di troppo nel finale. Nel Parma il grande ex è in panchina: Cristian Chivu, che cerca la formazione giusta per un colpo salvezza. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16 il vero countdown a Parma-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.