Parma-Inter può valere 2 bonus: il Bayern Monaco può aspettare – CdS

C’è un Parma-Inter da portare a casa e poi si penserà al Bayern Monaco. Troppo importante la partita di oggi, così come l’intero turno di Serie A. Inzaghi è consapevole che la sfida del Tardini può anche valere due bonus successivi.

CHANCE – L’opportunità è ghiotta e quindi testa solamente al Tardini e al Parma di Cristian Chivu. Oggi l’Inter sarà di scena alle 18 in trasferta per andare a raccogliere altri tre punti e andare a mettere pressione al Napoli, che si troverà di fronte, lunedì sera, l’ultimo vero grande ostacolo del suo campionato: il Bologna. In casa Inter, sanno che questo lungo weekend di Serie A (iniziato già ieri con la vittoria del Genoa contro l’Udinese) potrebbe diventare favorevole per la Beneamata. Vincere al Tardini significherebbe darsi sei punti di distanza dal Napoli, che a Bologna dovrà tirare fuori una super prestazione per battere la squadra di Vincenzo Italiano. Ipoteticamente, lunedì sera alle 23, i nerazzurri potrebbero ritrovarsi con un margine 5/6 punti di vantaggio. Ergo: sarà possibile giocarsi uno/due bonus nelle successive partite.

Poi per Inter e Napoli in campionato due percorsi diversi: prima Parma

CALENDARIO – Il calendario di Inter e Napoli, una volta finita la trentunesima giornata, sarà differente: i nerazzurri dovranno ancora giocare contro Bologna, Roma e Lazio per rimanere in tema big; mentre gli azzurri se la vedranno contro le squadre della partite destra della classifica. E quindi contro avversari sulla carta più morbidi. A ogni modo, sottolinea il Corriere dello Sport, è meglio che, questi discorsi, l’Inter li faccia soltanto questa sera, più o meno attorno alle 20, quindi a match con il Parma superato. Non ci sono, infatti, sfide che si vincono prima di scendere in campo. E i nerazzurri lo hanno sperimentato poche settimane fa con il Monza ultimo in classifica.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno