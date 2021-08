Parma-Inter, il post-Lukaku parte dal Tardini e con tante incognite

Parma-Inter è, di fatto, la prima partita del post-Lukaku. La penultima amichevole precampionato si giocherà quando il belga avrà già lasciato l’Italia, per fare le visite mediche col Chelsea. Alle 19 al Tardini inizia una nuova era, con tante incognite.



CAMBIO DI PAGINA – Parma-Inter non potrà essere un’amichevole come le altre. Questo per quanto successo in settimana, col terremoto Romelu Lukaku che sta andando al Chelsea. Simone Inzaghi sperava di poterlo schierare titolare per la prima volta, dopo i quarantacinque minuti col Crotone, invece oggi il belga farà le visite mediche coi londinesi. Un colpo pesantissimo alle ambizioni dell’Inter, costretta a trovare i sostituti in fretta e furia perché fra tredici giorni c’è l’esordio col Genoa (dove, da ricordare, Lautaro Martinez sarà squalificato). Intanto oggi al Tardini, col Parma di Gianluigi Buffon, bisogna superare lo shock e dare risposte in campo, perché l’inizio della stagione ormai non è più lontano.

AL COMPLETO, O QUASI – Per Parma-Inter, come detto, niente Lukaku ma quasi tutto il resto della rosa (infortunati a parte, come Roberto Gagliardini) sì. Inzaghi dovrebbe poter iniziare a testare l’attacco, punto interrogativo perché manca chi rimpiazzerà il belga. Occhio però al bomber estivo: Martin Satriano. Possibile prima stagionale per il Toro, così come per gli Azzurri Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Da escludere ci sia Radja Nainggolan, non tanto per il mercato quanto perché non è stato bene dopo il vaccino e non si è allenato in questi giorni. Il Parma, ora guidato da Enzo Maresca per la nuova stagione in Serie B dopo la retrocessione, ieri ha finito il ritiro a Temù. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 17.30 il vero countdown a Parma-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).