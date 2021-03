Parma-Inter, perché cambiare formazione? Non è ancora l’ora di gestire

Condividi questo articolo

Parma-Inter

Parma-Inter sarà l’ultima partita del turno infrasettimanale di Serie A, iniziato alle 20.45 con Juventus-Spezia dopo che Lazio-Torino non si è disputata. Conte non sembra intenzionato a fare turnover, e se dovesse essere confermata (quasi interamente) la formazione di domenica sarebbe un segnale.

ANCORA PRESTO – Per Parma-Inter i nerazzurri avranno un vantaggio: conosceranno i risultati delle inseguitrici. La Juventus è ora in campo con lo Spezia, il Milan ospiterà l’Udinese domani alle 20.45. Dopo essere passati da -2 a +4 in due giornate la squadra di Antonio Conte deve fare l’andatura, e tutto questo si traduce in una sola parola: continuità. Anche di formazione. Cambiare tanti uomini, nonostante i diffidati (vedi articolo) e la partita con l’Atalanta di lunedì, potrebbe essere controproducente. Anche perché l’Inter darebbe il segnale di sottovalutare il Parma: sarebbe un errore pesante, ricordando che peraltro il Tardini è un campo storicamente ostico. Ecco perché bisogna andare avanti coi big. Di certo non è ancora il tempo di gestire il vantaggio in classifica, ma di spingere con forza.

SCELTE DA CONFERMARE – Per giovedì, quindi, Conte può pensare di tenere gli stessi o quasi. Domani alle 13.45 conferenza stampa del tecnico, che potrebbe dare qualche novità di formazione. Di certo torna Achraf Hakimi, che ha scontato la squalifica col Genoa. In attacco Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno fatto benissimo nelle ultime settimane, poi è chiaro che Alexis Sanchez sia un’opzione spendibile. E togliere Christian Eriksen e Ivan Perisic, dopo il rilancio delle scorse giornate, potrebbe stoppare il momento buono di entrambi. Sulla difesa, invece, dubbi non ce ne sono: salvo infortuni o squalifiche quasi sempre giocano gli stessi. E togliere uno fra Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Milan Skriniar sarebbe oggettivamente un indebolimento dell’undici titolare, nonostante le alternative non siano gli ultimi arrivati. Questa la probabile formazione di Conte per Parma-Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.