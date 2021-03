Parma-Inter partita senza calcoli né pronostici: D’Aversa riparte quasi da 0

Roberto D’Aversa – Parma (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

Parma-Inter nasconde tante insidie e non solo per lo storico che caratterizza questa sfida. Conte la preparerà pensando esclusivamente alla sua Inter, dal momento che la squadra dell’amico D’Aversa è “impronosticabile”

PERICOLO ESTERNO – Se c’è una partita che non si può preparare tenendo conto di ciò che è successo in passato, quella è proprio Parma-Inter di domani. Ricordate il 2-2 dell’andata? Dimenticatelo. E non solo per gli errori arbitrali che avrebbero potuto indirizzare diversamente la partita, recuperata solo in pieno recupero dall’Inter croata. A Parma domani sera sarà altrettanto difficile semplicemente perché Antonio Conte affronterà una squadra del tutto nuova. Una trasferta che si preannuncia più complicata del previsto e del prevedibile. L’attenzione dev’essere altissima.

UN ALTRO PARMA – La prima “novità” è in panchina, dove è tornato Roberto D’Aversa in sostituzione dell’esonerato Fabio Liverani. La seconda, ben più rivoluzionaria, riguarda la rosa. A gennaio sono state condotte operazioni in entrata e uscita spostando oltre venti calciatori, addirittura venticinque aggiungendo nomi minori. Ed è questo il motivo principale per cui il Parma di domani sera non avrà nulla a che vedere né con quello dell’andata né con quello dell’anno scorso. Una partita che va preparata da zero, consapevoli dei tanti rischi che potrà nascondere.