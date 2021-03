Parma-Inter, nuova occasione per staccare ancora. Senza fare calcoli

Parma-Inter si giocherà alle ore 20.45, per chiudere il turno infrasettimanale di Serie A. Dopo che ieri il Milan ha pareggiato, col sedicesimo rigore in campionato arrivato a recupero scaduto, c’è la possibilità di portarsi a +6 sui nerazzurri. Ma, come ha detto Conte, è vietato fare calcoli e pensare di dover già gestire.

AVANTI PER LA PROPRIA STRADA – Parma-Inter l’ha presentata ieri in maniera egregia Antonio Conte. In conferenza stampa, a domanda di Inter-News.it, il tecnico ha escluso di guardare oltre l’obiettivo tre punti al Tardini: «Per noi la prossima partita è la più importante della stagione», ha detto. «Abbiamo bisogno di vincere, sapendo le difficoltà. Fare calcoli no, assolutamente: non mi interessa. La rosa è forte, non deve fare calcoli stupidi e perdere punti per strada». Ecco: vietato pensare ad altro. Il Milan ieri ha pareggiato, e senza i sedici rigori probabilmente sarebbe a metà classifica. C’è la chance di andare a +6, con lo scontro diretto a favore: va colta a tutti i costi. Il Parma già all’andata, nonostante la classifica, ha dimostrato di essere un osso duro, ma bisogna superare l’ostacolo.

NIENTE PENSIERI – Come detto, per Parma-Inter non ci sarà una valutazione sui diffidati. Sono quattro: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, ma giocheranno tutti. L’unico vero cambio per Conte dovrebbe essere Achraf Hakimi, appena rientrato dalla squalifica, per Matteo Darmian nonostante il gol al Genoa. Ed è giusto così, perché bisogna fare l’andatura e dare il 100% ora, nel momento decisivo della stagione, per incamerare punti che saranno preziosissimi per raggiungere l’obiettivo. Il Parma, che sembra in ripresa, cerca invece una difficile salvezza e deve fare i conti con l’attacco a mezzo servizio (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19.30 il countdown vero e proprio a Parma-Inter, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).