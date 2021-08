Parma-Inter nuova amichevole domenica: scelto l’orario, le info sui biglietti

Parma-Inter sarà la prossima amichevole della squadra di Inzaghi, a tredici giorni dall’annuncio ufficiale. Non si giocherà di sera, ma nel tardo pomeriggio, e per entrare sarà necessario il Green Pass.



PARMA-INTER, NUOVA AMICHEVOLE – “Il Parma Calcio comunica che domenica 8 agosto disputerà una partita amichevole con l’Inter allo stadio Ennio Tardini. La gara inizierà alle ore 19.

Per l’occasione sarà applicato il Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021, che al Tardini consente una capienza pari al 33% della capienza massima consentita per l’impianto.

Saranno aperti al pubblico i seguenti settori: Tribuna Petitot (1.900 posti), Tribuna Est (609 posti), Curva Nord (2.164 posti) e Settore Ospiti (618 posti).

Qualora questi settori andassero esauriti, sarà aperta anche la Curva Sud (1.565 posti).

Dopo la riunione del Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) della Questura di Parma, convocata nella mattina di mercoledì 4 agosto, sarà attiva la prevendita dei titoli di ingresso.

PARMA-INTER, VENDITA BIGLIETTI

I biglietti, nominativi e numerati con rispetto del posto assegnato, si potranno acquistare sul circuito Ticketone.

Per Parma-Inter i prezzidei tagliandi saranno i seguenti:

Tribuna Centrale Petitot , Tribuna Laterale Petitot e Tribuna Laterale Ovest ( 10 Euro intero, 5 Euro Under-14 );

, e ( intero, ); Tribuna Est ( 10 Euro intero, 5 Euro Under-14 );

( intero, ); Curva Nord ( 5 Euro tariffa unica)

( tariffa unica) Settore Ospiti (5 Euro tariffa unica)

I titoli di ingresso di Tribuna Petitot, Tribuna Est e Settore Ospiti saranno disponibili esclusivamente on line, mentre quelli di Curva Nord solo nei punti vendita (ricevitorie e sede del Centro Coordinamento Parma Clubs) di Parma e provincia.

PARMA-INTER, ACCREDITAMENTO DISABILI

Nel settore riservato, in Tribuna Est, saranno disponibili 45 posti gratuiti per i tifosi con disabilità e per i loro eventuali accompagnatori, nel rispetto delle consuete modalità (cliccare qui).

Per potere accreditarsi, si deve inviare richiesta entro le ore 15 di venerdì 6 agosto al Supporters Liaison Officer-Disabilty Access Officer del Parma Calcio al seguente indirizzo mail: gsquarcia@parmacalcio1913.com

Alle domande accolte sarà risposto con mail di conferma dell’accreditamento.

PARMA-INTER, OBBLIGO GREEN PASS



L’accesso allo stadio per chi ha un’età maggiore di 12 anni sarà concesso soltanto a chi è in possesso di Green Pass COVID-19 (avvenuta vaccinazione di una dose da almeno 14 giorni oppure certificazione di avvenuta guarigione dal COVID-19 nei 6 mesi precedenti oppure risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti).

La certificazione verde COVID 19 non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di ingresso all’impianto, dove ogni spettatore dovrà sottoporsi alla misurazione della propria temperatura corporea. Si precisa che chi acquisterà il biglietto senza avere il Green Pass non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il Parma Calcio sottolinea che non saranno ammesse altre forme di certificazione, come per esempio l’autocertificazione. che non consentono il controllo tramite specifico QR CODE rilasciato dal Ministero della Salute. Il controllo del QR CODE sarà svolto tramite l’app VerificaC19.

Come contemplato dal Regolamento d’uso dello stadio (cliccare qui), sarà obbligatorio indossare la mascherina durante l’intero svolgimento dell’evento. Al fine di garantire la distanza interpersonale, sarà anche obbligatorio per ciascun titolare di biglietto assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo”.

Fonte: ParmaCalcio1913.com