Parma-Inter, Lukaku diffidato ma Conte non ha paura: in campo dal 1′ – Sky

Romelu Lukaku e Antonio Conte in Milan-Inter (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images/OneFootball)

Parma-Inter è una sfida importantissima in chiave classifica, con i nerazzurri che vogliono consolidare il primo posto tenendo a distanza le inseguitrici. Conte, con l’Atalanta alle porte, dovrà gestire quattro pesanti diffidati: Bastoni, Barella, Brozovic e Lukaku. Di seguito quanto rivelato da “Sky Sport”

NESSUNA PAURA – Parma-Inter è il match in programma giovedì alle ore 20.45, che chiuderà il turno infrasettimanale della venticinquesima giornata di Serie A. Tra i nerazzurri ci sono quattro pesanti diffidati da gestire in vista del prossimo impegno, vale a dire quello di lunedì 8 marzo con l’Atalanta: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Secondo quanto rivelato da “Sky Sport 24”, Antonio Conte non ha alcuna intenzione di rinunciare a Lukaku, che dunque sarà titolare accanto a Lautaro Martinez. Nessuna chance dal 1′ per Alexis Sanchez.