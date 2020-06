Parma-Inter, Lautaro Martinez stringe i denti. Godin torna titolare? – SM

Parma-Inter è alle porte. La squadra di Conte, dopo il pareggio contro il Sassuolo di mercoledì, vuole tornare a vincere per continuare la rincorsa alla Juventus capolista. Lautaro Martinez, reduce da problemi alla schiena, dovrebbe esserci. Godin potrebbe partire titolare. Da “SportMediaset” gli ultimi aggiornamenti

FORMAZIONE – Parma-Inter si avvicina, con la squadra di Antonio Conte che vuole tornare al successo dopo il pareggio con il Sassuolo. Da “SportMediaset” arrivano le ultime novità di formazione. Difesa a tre confermata, con Godin che dovrebbe partire titolare a fianco di De Vrij e Bastoni. Sugli esterni tornano Candreva e Young. A centrocampo potrebbe recuperare Brozovic, altrimenti è pronto Barella. In attacco confermati Eriksen sulla trequarti, con Lukaku e Lautaro Martinez. L’argentino, che ha avuto qualche problema alla schiena, stringerà i denti per essere in campo.