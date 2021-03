Parma-Inter, Lautaro Martinez o Sanchez? Ballottaggio aperto

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Parma-Inter si giocherà stasera alle ore 20.45. Conte pare avere un dubbio fra Lautaro Martinez e Sanchez: sembra essere l’unica possibile novità di formazione, dato che le altre dieci maglie ormai sono assegnate.

MINIMO DUBBIO – Per Parma-Inter potrebbe spuntarla Alexis Sanchez. Dell’attaccante ieri ha parlato bene Antonio Conte in conferenza stampa, ritenendolo nel suo miglior momento di forma (vedi articolo). Il gol al Genoa l’ha rilanciato, potrebbe far rifiatare Lautaro Martinez. L’argentino resta favorito per un semplice discorso di continuità: sempre Conte ha detto di non fare calcoli in vista della partita successiva (l’Atalanta), ma è l’unico ballottaggio. Per il resto sicure nove conferme rispetto al 3-0 di domenica, con Achraf Hakimi per Matteo Darmian. Questa la probabile formazione per Parma-Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.