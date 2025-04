Parma-Inter, la probabile formazione di Chivu: un solo dubbio

Domani allo stadio Tardini andrà in scena Parma-Inter. I nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per mantenere la vetta della classifica e tenere lontano il Napoli, impegnata lunedì a Bologna. Mentre i ducali, allenati da Christian Chivu, andranno a caccia di punti per la lotta salvezza. Di seguito la probabile formazione degli emiliani.

LA PARTITA – Christian Chivu ritrova l’Inter, questa volta da avversario. Il tecnico del Parma, con un passato da calciatore e da allenatore delle giovanili nerazzurre, affronterà per la prima volta in carriera la sua ex squadra. L’allenatore rumeno si troverà di fronte la squadra di Inzaghi, in piena lotta scudetto che non potrà concedersi passi falsi, se vuole mantenere il vantaggio sul Napoli. Anche i ducali però necessitano di punti per allontanarsi ancor di più dalla zona retrocessione. Con soli due punti di vantaggio sull’Empoli terzultimo, i crociati venderanno cara la pelle domani al Tardini. Chivu confermerà il 4-3-3 impiegato nelle ultime uscite.

Parma-Inter, la probabile formazione dei ducali

LE SCELTE – La formazione anti Inter del Parma non dovrebbe subire stravolgimenti rispetto a quella che ha giocato a Verona. Davanti a Suzuki in porta, Christian Chivu confermerà i 4 impiegati al Bentegodi: Del Prato a destra, con Valeri a sinistra e Valenti e Vogliacco coppia di centrali. A centrocampo sicuri di una maglia Sohm e Bernabé. L’unico vero dubbio del tecnico rumeno riguarda il terzo centrocampista: se confermare il numero 10 spagnolo da mezz’ala, con Keita da mediano, o se schierarlo da regista inserendo a quel punto Hernani, di ritorno dalla squalifica. Davanti, viste le assenze di Cancellieri e Mihaila, chance dal primo minuto per Ondrejka. Sull’altro lato agirà Man, mentre la punta sarà Bonny, in vantaggio sull’argentino Pellegrino. Di seguito la probabile formazione della squadra di Chivu.

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sohm; Ondrejka, Bonny, Man.