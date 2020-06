Parma-Inter, in difesa torna Godin. Ballottaggio Biraghi-Young – SM

Parma-Inter di questa sera è uno snodo fondamentale per la stagione dei nerazzurri, che vogliono riscattare il pareggio con il Sassuolo. In difesa spazio a Diego Godin, complice l’assenza di Skriniar per squalifica. Le ultime da “SportMediaset”

DIFESA – Nella sfida di stasera contro il Parma l’Inter è chiamata a rialzare la testa, dopo il rocambolesco pareggio contro il Sassuolo. Complice l’assenza di Milan Skriniar per qualifica in difesa si rivedrà Godin. A completare il terzetto difensivo ci saranno De Vrij e Bastoni. Sugli esterni torna Candreva a destra, a sinistra ballottaggio tra Biraghi e Young con l’esterno italiano favorito. In attacco confermata la coppia Lukaku-Lautaro Martinez, con Christian Eriksen ad agire come trequartista.