Parma-Inter: Eriksen e Biraghi horror, Bastoni regala tre punti d’oro – TS

Parma-Inter: Eriksen e Biraghi horror, Bastoni regala tre punti d'oro

Le pagelle di Parma-Inter targate “Tuttosport”. Bocciatura sonora per Biraghi ed Eriksen. Tra i nerazzurri spiccano Bastoni e Sanchez

FLOP – Molto severo il quotidiano torinese con Christian Eriksen e Cristiano Biraghi: entrambi si beccano un 4,5 risultando i peggiori in campo di Parma-Inter. L’ex Fiorentina aiuta poco Diego Godin e azzecca solo due cross su nove. Il danese vaga per il campo e non incide. A ruota segue Danilo D’Ambrosio con una secca insufficienza (5): poco reattivo in copertura e anche lui colpevole sulla rete di Gervinho. Bocciato anche Antonio Candreva, anche lui con un 5.

CAMBI DECISIVI – Mezzo voto in più per Godin (propositivo ma in difficoltà su Andreas Cornelius), Roberto Gagliardini (volenteroso ma impreciso) e Romelu Lukaku (frena contro Bruno Alves), che comunque non arrivano alla sufficienza. Strappano il 6 Samir Handanovic (fulminato da Gervinho ma bravo su Dejan Kulusevski), Nicolò Barella (cerca di dettare i ritmi) ma anche Ashley Young e Lautaro Martinez (pimpante ma poco cattivo sotto porta). Stesso voto anche per Stefan de Vrij (6), che non vede premiato il suo gol preziosissimo per avviare la rimonta nel finale. Bene anche Victor Moses (6,5) con l’assist dolcissimo per l’1-2. I migliori, per “Tuttosport”, sono Alexis Sanchez e Alessandro Bastoni: entrambi premiati con un bel 7. Il classe ’99 segna un gol da tre punti, in Parma-Inter mentre il cileno dà una marcia in più rispetto ad Eriksen. Per l’accoppiata Stellini-Conte (il primo in panchina, l’altro in tribuna per squalifica) sufficienza ok, coi cambi che per una volta sortiscono l’effetto sperato.

