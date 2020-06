Parma-Inter, i diffidati e gli squalificati per la...

Parma-Inter, i diffidati e gli squalificati per la 28ª giornata di Serie A

Parma-Inter si giocherà alle ore 21.45, presso lo Stadio Ennio Tardini, per la ventottesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match di stasera: ben tre gli squalificati, un giocatore a testa più Conte. Sei i diffidati, di cui quattro nella formazione gialloblù. Qui il riepilogo con la situazione disciplinare per tutto il turno.



PARMA-INTER domenica 28 giugno ore 21.45 (28ª giornata Serie A)



Diffidati Parma: Matteo Darmian, Alberto Grassi, Hernani, Vincent Laurini (prossima partita Verona in trasferta)

Squalificati Parma: Simone Iacoponi (una giornata)

Diffidati Inter: Danilo D’Ambrosio, Matias Vecino (prossima partita Brescia in casa)

Squalificati Inter: Antonio Conte (allenatore, una giornata), Milan Skriniar (tre giornate)