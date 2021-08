Parma-Inter, dalla Curva Nord striscioni di sostegno. Cori contro Zhang

Parma-Inter è cominciata alle ore 19 (QUI il live della partita) e, come raccontato in giornata, è presente anche la Curva Nord. Dal settore ospiti del Tardini esposto uno striscione, senza riferimenti a Zhang per il quale ci sono cori non certo amichevoli.

PARTENZA SEMI-SOFT – L’avvio di Parma-Inter, oltre a non aver visto emozioni, ha visto la presenza della Curva Nord che se la sta prendendo contro Suning e la famiglia Zhang, vista la disastrosa serie di rinunce. A inizio partita nel settore ospiti è apparso uno striscione, questo non certo definibile come contestazione (anzi). “Mister e giocatori: avete il nostro sostegno. Da voi ci aspettiamo unione, sudore e impegno”. A seguire: “Marotta e Ausilio siamo con voi per il bene dell’Inter”. Per il momento il ritorno del tifo nerazzurro allo stadio non calca quindi troppo la mano, ma il non aver citato la proprietà è un segnale. Anche perché qualche coro non proprio tenero poi è arrivato, con insulti nei confronti di Steven Zhang.