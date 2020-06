Parma-Inter, D’Aversa recupera prezzi pregiati: due dubbi di formazione – TS

Verso Parma-Inter, Roberto D’Aversa recupera giocatori fondamentali per la sfida di questa sera contro Antonio Conte (QUI le sue possibili scelte). Secondo “Tuttosport” due dubbi di formazione per il tecnico.

DUE DUBBI – Per Parma-Inter, Roberto D’Aversa recupera giocatori fondamentali come Bruno Alves e Kucka che saranno titolari, poi Grassi, Siligardi e Matteo Darmian in exstremis. Come già noto non ci sarà lo squalificato Iacoponi, recordman della squadra con ben 76 gare consecutive con i crociati, al suo posto Dermaku. Due dubbi di formazione per il tecnico: a destra il dubbio Laurini-Darmian, mentre a centrocampo chi tra Scozzarella ed Hernani per completare il reparto con Kurtic e Kucka.

