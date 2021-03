Parma-Inter, D’Aversa perde anche Conti e recupera PellÃ¨: le ultime

Parma-Inter, D’Aversa perde anche Conti e recupera Pellè: le ultime

Condividi questo articolo

Roberto D’Aversa – Parma (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

Parma-Inter, Roberto D’Aversa giovedì sera dovrà fare i conti con i tanti infortunati, soprattutto in attacco, dove si affiderà all’ex nerazzurro Yann Karamoh. Recuperato Graziano Pellè, sarà convocato per la sfida di domani.

ULTIME – Parma-Inter, il tecnico Roberto D’Aversa perde anche Andrea Conti in vista della sfida di domani. L’ex Milan, che negli ultimi allenamenti ha svolto lavoro personalizzato, non ci sarà per il match di domani sera, al suo posto giocherà Iacoponi nel ruolo di terzino destro. I veri problemi però saranno soprattutto in attacco, dove oltre Roberto Inglese, non ci saranno per infortunio neanche Cornelius, Gervinho e il giovane Zirkzee. I crociati in attacco si affideranno totalmente all’ex Inter, Yann Karamoh, supportato da Man e dal giovane attaccante rumeno Valentin Mihaila. Unica sorpresa potrebbe essere la titolarità di Graziano Pellè, recuperato, sarà convocato per la sfida contro i nerazzurri.

A CENTROCAMPO – Discorso diverso invece nella zona centrale del campo, dove Roberto D’Aversa vanta abbondanza e soprattutto qualità. Spazio dunque al capitano Juraj Kucka, con lui anche Kurtic e il portoghese Hernani, abile nei calci piazzati.