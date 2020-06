Parma-Inter, D’Aversa cambia poco. Ancora fattore Cornelius? La probabile – GdS

Condividi questo articolo

Roberto D’Aversa i vista di Parma-Inter manderà in campo quasi lo stesso undici che ha travolto il Genoa in trasferta. L’uomo in più in questo finale di stagione sarà il centravanti Cornelius.

LA PROBABILE – Per Parma-Inter il tecnico Roberto D’Aversa si affiderà ancora una volta più o meno allo stesso undici visto in campo contro il Genoa, dove tra gli altri si è reso protagonista il centravanti Cornelius con tre gol e un assist. Laurini prenderà il posto dello squalificato Iacoponi, mentre a centrocampo si rivede Kucka al posto di Kurtic. Dermaku prenderà il posto di Bugrman.

La probabile del Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Fonte: Gazzetta dello Sport.