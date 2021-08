Parma-Inter, la Curva Nord al Tardini: contestazione verso Suning?

Parma-Inter avrà (finalmente) l’accesso allo stadio, col Tardini aperto al 50% (qui le informazioni sui biglietti). Annunciata anche la presenza della Curva Nord e, pertanto, possibile contestazione verso Suning per la cessione di Lukaku.

RITORNO IN TRASFERTA – Dopo un anno e mezzo (se si eccettua una partita della Primavera a giugno) la Curva Nord torna a seguire l’Inter, nell’amichevole col Parma. Lo farà oggi alle 19 al Tardini, per la prima partita dopo la definizione della cessione di Romelu Lukaku. Una scelta, quella della proprietà, per niente accettata dal tifo nerazzurro. Da giorni in sede si sono susseguiti messaggi e striscioni di protesta, fra cui quelli esposti proprio dalla Curva Nord (vedi articolo). La presenza della parte più calda del tifo, visto quanto anticipato in settimana, sa tanto di possibile contestazione verso Suning e la famiglia Zhang, viste le promesse non certo mantenute sul mercato. Un tema in più da seguire in Parma-Inter di oggi (vedi informazioni sulla diretta TV).