Parma-Inter, 27 convocati per D’Aversa: out Gervinho e Conti

Roberto D’Aversa – Parma (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

Roberto D’Aversa ha ufficializzato i 27 convocati che prenderanno parte a Parma-Inter, in programma domani alle ore 20.45 allo stadio Ennio Tardini. Confermate le assenze di Gervinho, Zirkzee e Conti. Recuperato Pellè.

TRE ASSENZE – Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei convocati per Parma Inter, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A in programma giovedì 4 marzo alle 20.45. Il tecnico degli emiliani deve fare a meno di Gervinho, Zirkzee e Andrea Conti. Di seguito l’elenco completo:

PORTIERI: Colombi, Rinaldi, Sepe;

DIFENSORI: B. Alves, Bani, Busi, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Valenti, Zagaritis;

CENTROCAMPISTI: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;

ATTACCANTI: Brunetta, Inglese, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè.