Parma-Inter, Conte schiera i titolari ma con un dubbio in difesa – TS

Verso Parma-Inter, Antonio Conte torna a schierare tutti i titolari a disposizione. Non ce la fa Marcelo Brozovic, mentre secondo “Tuttosport” il tecnico ha un solo dubbio e riguarda la difesa.

I TITOLARI – Per Parma-Inter di questa sera alle 21:45, Antonio Conte decide di tornare a schierare i titolari a disposizione. In difesa torna Stefan de Vrij tenuto a riposo domenica, stesso discorso vale per Nicolò Barella. Diego Godin prenderà il posto di Milan Skriniar squalificato, mentre il dubbio resta per quanto riguarda Alessandro Bastoni: il calciatore potrebbe rifiatare per dare spazio a Danilo D’Ambrosio. Sulle fasce tornano titolari Antonio Candreva e Ashley Young, e secondo il quotidiano di Torino entrambi avranno qualcosa da farsi perdonare: “Young il fallo molto ingenuo che ha portato sul dischetto Berardi; Candreva che pure finora è stato uno dei più positivi della ripresa, si è fatto ipnotizzare da Consigli sull’azione che avrebbe potuto valere il 4-2”. In attacco invece torna Lautaro Martinez al posto di Alexis Sanchez. A centrocampo si giocano una maglia da titolare Roberto Gagliardini e Borja Valero, con Matìas Vecino e Stefano Sensi ancora ai box. Non ce la fa invece Marcelo Brozovic, per lui lavoro personalizzato in campo nella giornata di ieri, non partirà con la squadra. La squadra si metterà in viaggio proprio in queste ore in direzione Parma.

