Parma-Inter, Conte rilancia la spina dorsale. Turnover in ghiaccio – GdS

Parma-Inter, Conte rilancia la spina dorsale. Turnover in ghiaccio

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea l’importanza di una gara come Parma-Inter per le ambizioni nerazzurre di rivalsa. Conte (squalificato) siederà in tribuna, ma sa bene a chi affidarsi stavolta

TESTA ALTA – Da un lato, c’è il mercato di domani che accende l’entusiasmo del mondo nerazzurro (QUI le ultime su Achraf Hakimi e Sandro Tonali). Dall’altro, c’è la voglia di Antonio Conte di rialzare la testa. Parma-Inter, in programma stasera al Tardini, è una gara fondamentale e il tecnico nerazzurro sa a chi deve aggrapparsi. Nel girone di ritorno, la squadra di Conte ha l’ottavo rendimento della Serie A con appena 12 punti (7 in meno dell’Atalanta, ora a -4) e in trasferta mantiene sempre il primo posto (per punti totali)- in coabitazione con la Juventus (ma con una partita in meno). È arrivato il momento di chiedere uno sforzo agli uomini indispensabili. Le quattro vertebre fondamentali dell’Inter, che dovranno iniettare fiducia dopo la beffa patita contro il Sassuolo. Si tratta di Samir Handanovic, Stefan de Vrij, Nicolò Barella e Romelu Lukaku.

LEADER – Handanovic e de Vrij, in Parma-Inter, avranno il compito di stringere una volta per tutte i bulloni della difesa. L’unico clean sheet del girone di ritorno, a Udine con Daniele Padelli in porta, è datato 2 febbraio: nelle successive 5 partite di Serie A l’Inter ha preso 10 gol. Troppi, visto che la Juventus nelle ultime 5 uscite tra campionato e Coppa Italia ha sempre tenuto chiusa la porta. A Parma, davanti al capitano dell’Inter, non ci sarà lo squalificato Milan Skriniar (a cui i nerazzurri dovranno rinunciare per un po’) ma tornerà titolare de Vrij. È lui il secondo pezzo della spina dorsale. Con Conte, nel mezzo della linea a tre, è diventato leader insostituibile.

UOMINI E RECORD – Anche Nicolò Barella è mancato tantissimo nell’ultimo turno. Dinamismo, gamba, carattere, inserimenti. L’Inter del domani pensa a una coppia in mezzo a tinte azzurre con Tonali, ma intanto Conte ha bisogno di lui subito, a cominciare da Parma-Inter. Anche perché senza Marcelo Brozovic, forse di nuovo arruolabile per il Brescia, c’è da pedalare e da aiutare di più Christian Eriksen. Proprio il danese è chiamato ad armare l’attacco, dove c’è il quarto pezzo della spina dorsale che deve tirare su l’Inter: Romelu Lukaku. Il belga ha fatto capire che la lunga sosta non ha arrugginito il suo motore: con la Sampdoria è andato a bersaglio, con il Sassuolo ha fatto il bis su rigore. A Parma ritroverà dall’inizio Lautaro Martinez e proverà a battere un record della Serie A dei tre punti: con un gol (ora è a quota 12) supererà Andrij Shevchenko edizione 1999-2000 nelle marcature in trasferta al primo anno in Italia. Un bel modo per rialzare l’Inter.

