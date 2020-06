Parma-Inter, Conte ne recupera uno a centrocampo: la probabile – GdS

Verso Parma-Inter, Antonio Conte recupera un giocatore a centrocampo e rimette dentro i titolari. Di seguito la probabile formazione nerazzurra riportata dalla “Gazzetta dello Sport”.

LA PROBABILE – Parma-Inter si giocherà domenica sera alle 21:45, le due squadre tornano in campo a distanza di 4-5 giorni rispetto la giornata “infrasettimanale”. Dopo il pareggio e l’amarezza del 3-3 a San Siro contro il Sassuolo, Antonio Conte schiera di nuovo i titolari e recupera elementi a centrocampo: Nicolò Barella sarà impiegato nel suo ruolo di centrocampista al fianco di Borja Valero. Ritorna Stefan de Vrij al centro della difesa, così come Antonio Candreva e Ashley Young sulle fasce. In attacco Lautaro Martinez parte in vantaggio rispetto Alexix Sanchez, e dovrebbe giocare la sua partita da titolare al fianco di Romelu Lukaku. Al posto dello squalificato Milan Skriniar dovrebbe tornare Diego Godin sul centro-destra.

Fonte: Gazzetta dello Sport.