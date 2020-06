Parma-Inter, Conte in emergenza. Rischiano in cinque: una speranza – CdS

Verso Parma-Inter in programma domenica sera alle 21:45, Antonio Conte dovrà ancora una volta fare i conti con alcune assenze. Secondo il “Corriere dello Sport” potrebbero ancora essere cinque, ma c’è una speranza.

ANCORA ASSENZE – Verso Parma-Inter, gli errori adesso dovranno essere ridotti al minimo. Antonio Conte spera di fare il massimo nelle ultime undici partite di Serie A rimaste ancora da giocare. Il guaio è che il tecnico dovrà ancora una volta fare i conti con le emergenze: certamente non ci sarà ancora Matìas Vecino, così come Stefano Sensi e lo squalificato Milan Skriniar. Nicolò Barella è in dubbio, tant’è che contro il Sassuolo non è entrato per sostituire Christian Eriksen, ma al suo posto il giovane Lucien Agoume. Non al meglio anche Marcelo Brozovic, tra gli ultimi infortunati, ma la speranza è quella di averlo almeno in panchina. In attacco riproposto l’attacco formato da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez che ritorna dal 1′.

