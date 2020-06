Parma-Inter, Conte decide la formazione: ultimi 3 ballottaggi in corso – Sky

La formazione anti-Parma dell’Inter sarà rimaneggiata a causa del numero di indisponibili, che tende a non scendere. Come riportato da “Sky Sport”, sono tre le decisioni che dovrà prendere Conte alla vigilia di Parma-Inter

TRE DUBBI PER CONTE – C’è grande voglia di riscatto da parte dell’Inter, delusa dal pareggio contro il Sassuolo. L’allenamento odierno agli ordini di Antonio Conte è previsto nel tardo pomeriggio alla vigilia della trasferta di Parma. Almeno due dubbi da togliere, forse tre. In difesa ballottaggio tra Diego Godin e Danilo D’Ambrosio per sostituire lo squalificato Milan Skriniar nella linea a tre. A centrocampo bisogna capire se Marcelo Brozovic è da escludere o se può essere convocato, almeno per sedersi in panchina. Difficile il rientro affrettato del centrocampista croato, pertanto Conte deve decidere chi agirà al suo posto davanti alla difesa (Nicolò Barella o Borja Valero, ndr). In attacco Lautaro Martinez torna dal 1′ se, come sembra, non avrà fastidi alla schiena, altrimenti riecco Alexis Sanchez titolare. Tutto confermato per il resto, ovvero in campo la migliore formazione in base agli uomini a disposizione, compreso il 3-4-1-2 iniziale.