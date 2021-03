Parma-Inter, Conte con due frecce in piÃ¹ all’arco: Sensi e Vecino recuperati

Parma-Inter, Conte con due frecce in più all’arco: Sensi e Vecino recuperati

Sensi – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Parma-Inter è la sfida in programma domani alle ore 20.45, valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Conte, che ha parlato oggi in conferenza stampa (vedi articolo), ha recupero anche Sensi e Vecino. Di seguito quanto rivelato da Paventi su “Sky Sport 24”

RECUPERATI – Parma-Inter è la sfida che si giocherà domani alle ore 20.45. Antonio Conte non fa calcoli e schiera la miglior formazione, nonostante i quattro diffidati (vedi articolo), con due centrocampisti in più: «Diciamo che la squadra adesso è in campo, le indicazioni che ci sono arrivate ieri parlavano di un cambio obbligato, ovvero il rientro di Achraf Hakimi e quindi Matteo Darmian in panchina rispetto al precedente match. Per il resto sono tutti convocati e giocano tutti quelli che stanno bene e stanno meglio degli altri. Stefano Sensi sta molto meglio, Matias Vecino è recuperato e Arturo Vidal ha messo settimane nelle gambe».