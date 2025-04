Parma-Inter, Chivu conferma in blocco! La probabile formazione

Cristian Chivu opta per una conferma quasi totale della formazione scesa in campo l’ultima volta contro il Verona. Pochi cambiamenti in vista dell’Inter per il Parma.

PROBABILE – Dopo lo 0-0- contro l’Hellas Verona, al Tardini arriva l’Inter di Simone Inzaghi. Cristian Chivu si prepara ad accogliere la sua ex squadra e proverà a strappare punti importanti per la corsa salvezza. Il tecnico romeno non cambierà la formazione vista contro il Verona e punterà con la conferma in blocco della difesa. Spazio dunque per Delprato, Vogliacco, Valeri e Valenti. Sulla mediana potrebbe giocare Estevez al posto di Ketia insieme a Bernabé e Sohm. Dubbio in attacco per Chivu, con Pellegrino che potrebbe rubare il posto a Bonny che non ha giocato al meglio contro gli scaligeri. Sulle fasce invece, Chivu potrebbe optare per Ondrejka al posto di Dennis Man e dall’altro lato spazio a Alqmvist.

Parma-Inter, dubbio in attacco per Chivu! La probabile formazione

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Sohm, Keita, Bernabé; Ondrejka, Pellegrino, Almqvist. Allenatore: Cristian Chivu