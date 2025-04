Parma-Inter, cambia ancora l’attacco di Inzaghi! La coppia – SM

Simone Inzaghi cambierà nuovamente l’attacco in occasione di Parma-Inter di domani allo stadio Ennio Tardini. Pronta la coppia numero uno della squadra secondo Sport Mediaset.

INFORTUNI – Per Simone Inzaghi la situazione non è delle migliori alla vigilia di Parma-Inter. Allo stadio Ennio Tardini l’allenatore dovrà gestire le energie dei suoi, che tra pochissimi giorni affronteranno la complicatissima trasferta di Monaco di Baviera in Champions League. Per questo motivo forzare rientri o spremere altri potrebbe portare a conseguenze non indifferenti. Inzaghi deve riflettere in particolare su un reparto, ossia quello offensivo. L’emergenza è importante, le risorse a disposizione sono pochissime.

Parma-Inter, la coppia di Inzaghi!

COPPIA – Per Parma-Inter non ci sarà sicuramente Mehdi Taremi. L’iraniano non riesce a recuperare a differenza del compagno nerazzurro che si era fermato durante la sosta. Si tratta in questo caso di Lautaro Martinez, che da ieri si allena in gruppo e che dovrebbe essere pronto per tornare titolare. L’ultima volta è stata a Bergamo prima dello stop nazionali. Assieme al capitano ci sarà ancora Marcus Thuram, su cui bisognerà fare attenzione a causa della caviglia dolorante. Dalla panchina sono disponibili Joaquin Correa e Marko Arnautovic, che ha ripreso gli allenamenti con i compagni dopo l’affaticamento subito prima della Coppa Italia.