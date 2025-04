Parma-Inter, Calhanoglu e Carlos Augusto in nuovi ruoli? Le ultime – SM

Domani alle ore 18 si giocherà Parma-Inter, partita che anticipa l’impegno di Champions League contro il Bayern Monaco. Simone Inzaghi ha in mente diverse novità, le info da Sport Mediaset.

EMERGENZA – Prima di Parma-Inter ad Appiano Gentile si respira aria di preoccupazione a causa dell’emergenza infortuni che attanaglia la rosa di Simone Inzaghi. Denzel Dumfries vede prolungarsi i tempi di recupero dal suo problema muscolare, Piotr Zielinski ne avrà ancora per qualche settimana e Marcus Thuram non è proprio al 100%. A questo si aggiunge la squalifica di Nicolò Barella, che non sarà disponibile nella gara del Tardini. L’allenatore pensa a nuove soluzioni.

Parma-Inter, le ultime da Appiano Gentile

NOVITÀ – Inzaghi sta pensando a qualche novità per garantire rotazioni che possano dare fiato a chi ha giocato di più. Hakan Calhanoglu e Carlos Augusto sono stati provati in ruoli diversi questa mattina ad Appiano Gentile. Il turco è stato inserito da mezz’ala di destra con Kristjan Asllani in cabina di regia, che a prescindere dalle altre scelte dovrebbe comunque essere titolare in Parma-Inter. Carlos Augusto invece è stato provato sulla fascia destra da esterno alto. Il motivo? Matteo Darmian non può iniziare sempre fino al rientro di Dumfries, Nicola Zalewski invece non pare affidabilissimo in fase di non possesso.