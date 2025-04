Parma-Inter, Calhanoglu e Asllani dal primo minuto! Le ultime – Sky

Parma-Inter si disputerà oggi 5 aprile alle ore 18 allo Stadio Tardini: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla squadra nerazzurra.

LA SFIDA – Parma-Inter è un match valido per la trentunesima giornata della Serie A 2024-2025. Sul punto si è pronunciato l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, che ha indicato le ultime sulla formazione nerazzurra: «L’Inter gioca 2 giorni prima del Napoli, vuole dare continuità a un momento veramente complesso considerando anche Coppa Italia e Champions League. Partita importante, rivedremo in campo sia Dimarco sia Lautaro Martinez, due pedine importanti per le manovre dei nerazzurri. Bisseck favorito su Pavard, mentre a destra si giocano una maglia Darmian e Carlos Augusto. Questa partita dovrà dare un’ulteriore spinta alle convinzioni della squadra, che sa quanto ogni gara possa avere una sua incidenza decisiva».

Paventi sulla mentalità con cui l’Inter affronterà la sfida del Tardini contro il Parma

IL COMMENTO – Paventi ha poi proseguito sottolineando l’importanza della gara contro il Parma per le ambizioni finali dell’Inter: «Baderà a se stessa, perché l’Inter è consapevole di essere padrona del suo destino. Bisogna vivere i tre punti gara dopo gara, oggi vi è un’ulteriore occasione per dimostrare maturità, autostima e tirar fuori quell’esperienza che ha portato titoli e trofei ai nerazzurri nelle ultime stagioni».

LA SOLUZIONE – L’Inter si presenterà al Tardini con una formazione innovativa, in particolare per quanto riguarda il centrocampo. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi sembra infatti convinto a schierare dal primo minuto sia Hakan Calhanoglu sia Kristjan Asllani, con Henrikh Mkhitaryan pronto ad affiancarli in mezzo al campo. Un’opzione, quest’ultima, che potrebbe consentire di assistere a una versione diversa del centrocampista albanese, depurata da molti dei compiti difensivi che ne hanno limitato la propensione offensiva.