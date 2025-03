Parma-Inter, biglietti in arrivo: novità per i tifosi del settore ospiti!

Lo Stadio Ennio Tardini si prepara ad ospitare Parma-Inter del prossimo 5 aprile: ecco le nuove informazioni utili ai tifosi per acquistare i biglietti per il settore ospiti.

NUOVI DETTAGLI – La sfida di San Siro contro l’Udinese segna il ritorno in campo dei nerazzurri di Simone Inzaghi dopo la sosta per le Nazionali e l’inizio di un ciclo durissimo di partite. Fra queste c’è anche Parma-Inter, prima sfida di campionato del mese di aprile e valida per la trentunesima giornata. Già dalla scorsa settimana il club gialloblù ha fornito delle informazioni utili ai tifosi delle due squadre per l’acquisto dei tagliandi. Oggi, però, arrivano delle importanti novità circa i biglietti di Parma-Inter per il settore ospiti.

Parma-Inter, tutti i dettagli utili ai tifosi per l’acquisto dei biglietti del settore ospiti

APERTURA VENDITA – Com’è noto, l’acquisto dei biglietti di Parma-Inter prevede quattro fasi di vendita. La prima avrà inizio lunedì 31 marzo e nei giorni successivi seguiranno le altre tre. Come funziona, invece, per il settore ospiti dello Stadio Ennio Tardini? Dalle ore 12.00 di lunedì 31 marzo saranno disponibili per i tifosi i tagliandi per il settore ospiti. La prevendita terminerà venerdì 4 aprile alle ore 19.00. L’acquisto, però, dovrà avvenire esclusivamente presso i punti vendita Vivaticket e senza l’obbligo di possesso della Fidelity Card. Il costo previsto del biglietto è di 30€.