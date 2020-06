Parma-Inter: Barella rischia tanto. Il VAR si incarta sul mani di Kurtic – GdS

La moviola di Parma-Inter tra le pagine dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. I nerazzurri rischiano grosso con un contatto Barella-Kulusevski

RIMANDATO – L’arbitro di Parma-Inter, Fabio Maresca, non arriva alla sufficienza secondo “La Gazzetta dello Sport”. Un 5,5 frutto dei dubbi sul contatto Nicolò Barella–Dejan Klusevski (37′). Il nerazzurro rischia di causare il penalty, ma il direttore di gara non ritiene il contatto falloso. Troppo nervosismo nella gestione dei cartellini, secondo la rosea, che ad un certo punto della partita cominciano a volare in tutte le direzioni. Al 20′ il VAR va in cortocircuito, gestendo male l’episodio del fallo di mano di Jasmin Kurtic: il tocco col braccio è nettamente da rigore, ma l’azione è viziata da un fuorigioco di Diego Godin, che rende tutto non valido. Ma la posizione di offside, secondo “La Gazzetta”, “doveva essere ravvisata prima dell’on field review, che a quel punto diventa superflua“.

