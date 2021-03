Parma-Inter, l’avversario: D’Aversa viene da due beffe consecutive

Roberto D’Aversa Parma

Parma-Inter di stasera (ore 20.45) chiude la venticinquesima giornata di Serie A. Analizziamo come la squadra di D’Aversa arriva alla sfida.

SERIA DIFFICOLTÀ – Il Parma affronterà l’Inter dalla scomoda penultima posizione in classifica. La squadra di Roberto D’Aversa non vince da ben quindici turni, e anzi sono appena due le vittorie in questa Serie A. Latita anche l’attacco che, con diciannove gol totali, è il peggiore di questo campionato. Il dato che sorprende ancora di più riguarda le sfide casalinghe: al Tardini gli emiliani hanno segnato appena cinque gol, di cui tre nelle prime cinque giornate. Ma nell’ultima gara interna, contro l’Udinese, ha ritrovato la via della rete a Parma dopo quattro mesi.

DOPPIA BEFFA – In casa Parma, alla vigilia dell’Inter, piove tuttavia sul bagnato. E neanche il ritorno di D’Aversa dopo la sedicesima giornata, al posto di Fabio Liverani, è riuscito a portare la sperata scossa. Eppure nelle ultime due partite qualcosa sembrava si stesse muovendo. Contro la già citata Udinese in casa, e a La Spezia poi, i gialloblu avevano concluso il primo tempo in vantaggio per 0-2. Salvo poi farsi riprendere nella ripresa, e accontentarsi di due pareggi per 2-2. La classifica è impietosa: il Parma si trova a -5 dal Torino, che però ha due gare da recuperare. La probabile retrocessione assume contorni sempre più nitidi.