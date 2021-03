Parma-Inter, anche Karamoh e Mihaila non al meglio: dentro PellÃ¨?

Parma-Inter, anche Karamoh e Mihaila non al meglio: dentro Pellè?

Roberto D’Aversa – Parma (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

Parma-Inter in programma questa sera alle 20:45 allo Stadio Ennio Tardini, chiude ufficialmente la venticinquesima giornata di Serie A. Roberto D’Aversa torna a sfidare l’amico Antonio Conte ma con qualche problema di troppo in attacco: anche Karamoh e Mihaila acciaccati.

LE ULTIME – Parma-Inter, Roberto D’Aversa ritrova l’amico Antonio Conte attualmente primo in classifica e con l’unico obiettivo di vincere e portarsi a +6 dal Milan secondo. Il tecnico dei crociati però dovrà fare i conti con qualche problema di troppo legato agli infortuni, soprattutto in attacco. Dopo Gervinho, anche Cornelius in settimana ha riscontrato un problema fisico e resterà fuori per la partita casalinga contro i nerazzurri. Anche le condizioni di Karamoh e Mihaila preoccupano il tecnico italiano, queste le sue parole ieri in conferenza stampa: «Inglese e Pellè sono rientrati part-time, bisogna considerare il loro percorso. Bisogna ragionare su Karamoh e Mihaila che hanno avuto delle difficoltà in partita». D’Aversa valuterà la condizione dei giocatori e anche un possibile cambio modulo, come per esempio il 4-3-1-2 con l’inserimento di Brugman davanti la difesa e l’inserimento di Kucka dietro le due punte. Pellè si candida subito per una maglia da titolare, mentre Iacoponi prenderà il posto dell’infortunato Andrea Conti per quanto riguarda il ruolo di terzino destro.