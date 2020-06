Parma-Inter, altri guai per Conte: problemi per Barella...

Parma-Inter, altri guai per Conte: problemi per Barella e Lautaro Martinez

Per Parma-Inter, ultimo match della ventottesima giornata di Serie A, Conte dovrà fare i conti non solo con la squalifica sua e di Skriniar. “Sport Mediaset” rivela come Barella e Lautaro Martinez abbiano problemi fisici e la loro presenza al Tardini sia in dubbio.

ALTRI INFORTUNI? – Parma-Inter è distante tre giorni, ma le preoccupazioni per Antonio Conte sono già grosse. Dopo il pareggio di ieri col Sassuolo la squadra ha ripreso subito la preparazione, in vista del match di domenica sera al Tardini (ore 21.45). Secondo “Sport Mediaset” il mancato impiego di Nicolò Barella, rimasto a sorpresa in panchina tutta la partita al Meazza, è dovuto a un problema fisico: la condizione, a ventiquattro ore di distanza, non è ancora migliorata. Non è da escludere una sua assenza contro il Parma, che si aggiungerebbe a Marcelo Brozovic (da rivalutare), Stefano Sensi (sicuramente out) e Matias Vecino (ancora in dubbio) sempre a centrocampo. Il rischio è che l’Inter si ripresenti con Roberto Gagliardini e Borja Valero, in assoluta emergenza e col primo demoralizzato dopo l’inaccettabile errore sul 2-1. Il problema però riguarda anche Lautaro Martinez, che è alle prese con un fastidio alla schiena. Ci sono ancora tre giorni da qui a Parma-Inter, la speranza è che per domenica sia Barella sia Lautaro Martinez siano a disposizione di Conte.