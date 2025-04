Parma-Inter 2-2, calo inaccettabile nella ripresa. +4 momentaneo

Termina 2-2 Parma-Inter, sfida valevole per la trentunesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 0-2

SECONDO TEMPO – Un calo inaccettabile nella ripresa, proprio come nella sfida contro l’Udinese, per un’Inter che esce dal Tardini con un solo punto in tasca. Dallo 0-2 di un primo tempo giocato in maniera brillante, nella ripresa i nerazzurri si abbassano troppo e lasciano il pallino del gioco a un Parma corsaro. E al 60′ arriva il gol che riapre le marcature: troppo molle la difesa ospite, con Pellegrino che gestisce palla al limite, scarico a rimorchio per Bernabé che trova un tiro perfetto dalla distanza che vale l’1-2. Invece di reagire l’Inter continua a lasciare il gioco agli avversari e al 69′ è Ondrejka a trovare il gol del pari con un tiro che beffa Sommer a causa anche di una decisiva deviazione. E addirittura nel finale rischia di arrivare la beffa totale, quando una ripartenza porta Ondrejka a servire Pellegrino in mezzo, l’attaccante arriva in scivolata sul pallone tutto solo davanti a Sommer, ma incredibilmente (e fortunatamente) la manda a lato. È l’occasione con cui di fatto termina la sfida, con i nerazzurri che non riescono ad andare a rendersi pericolosi per fare il gol vittoria. Un pari che vale un +4 momentaneo, ma due punti persi che pesano pesantemente.

PARMA-INTER 2-2

Gol: Darmian al 15′, Thuram al 45′, Bernabé al 60′, Ondrejka al 69′