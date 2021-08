Parma-Inter 0-0 dopo i primi 45′: Lautaro Martinez tra i più pericolosi

Termina il primo tempo di Parma-Inter, sfida amichevole di preparazione alla stagione 2021-2022. Ecco quanto successo fin qui allo Stadio Ennio Tardini.

PRIMO TEMPO – Partita dai ritmi – giustamente – piuttosto blandi, con un paio di buone occasioni per i nerazzurri nei primi 20 minuti, tra cui una di Nicolò Barella deviata in angolo da un difensore e un bel colpo di testa di Martin Satriano bloccato con prontezza di riflessi da Colombi. Al 29′ bella azione fluida dell’Inter avviata da Lautaro Martinez, palla per Barella in area che appoggia a rimorchio sfruttando l’arrivo di Marcelo Brozovic, la cui conclusione finisce però di poco alta sopra la traversa. La più grande occasione arriva però al 38′, quando Satriano raccoglie un cross nell’area piccola, appoggia dietro per Lautaro Martinez che a botta sicura si vede negare la rete dello 0-1 da un prodigioso intervento di Balogh in chiusura. Nuova occasione da gol al 44′ quando su calcio d’angolo Milan Skriniar stacca imperiosamente e impatta la sfera, ma è bravissimo Colombi con un riflesso a negargli la rete. Al 45′, senza alcun minuto di recupero, il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi per la fine del primo tempo.

PARMA 0 – 0 INTER

MARCATORI: /

PARMA (4-3-3): 1 Colombi; 2 Sohm, 3 Balogh, 4 Osorio, 5 Gagliolo; 6 Juric, 7 Man, 8 Camara; 9 Benedyczak, 10 Brunetta, 11 D. Iacoponi.

A disposizione: 12 Turk, 13 S. Iacoponi, 14 Dierckx, 15 Schiattarella, 16 Busi, 17 Vazquez.

Allenatore: Enzo Maresca.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 12 Sensi, 14 Perisic; 48 Satriano, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 16 Salcedo, 18 Agoumé, 22 Vidal, 32 Dimarco, 42 Moretti, 46 Zanotti, 99 Pinamonti.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Note: /; Ammoniti: /; Sostituzioni: /; Recupero: /