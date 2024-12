Parma con 3 trequartisti contro l’Inter: la probabile formazione – Sky

Inter-Parma è la sfida che apre la quindicesima giornata di campionato. Pecchia dovrebbe andare col 4-2-3-1, con Bonny supportato da tre trequartisti. La probabile formazione dei ducali.

LA SFIDA – L’Inter si prepara ad affrontare il Parma nella quindicesima giornata di Serie A, con l’obiettivo di mantenere il passo del Napoli in vetta alla classifica. La partita, in programma venerdì 6 dicembre alle 18:30, vedrà i nerazzurri scendere in campo con la formazione titolare, senza turnover, nonostante l’imminente sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Quanto ai ducali, Fabio Pecchia ha parlato in giornata in conferenza stampa, dando anche qualche aggiornamento sugli infortunati. Il Parma arriva a San Siro forte della vittoria prestigiosa e pesante di domenica scorsa contro la Lazio al Tardini. Lazio che in Coppa Italia ha battuto ed eliminato il Napoli.

La probabile formazione per Inter-Parma di Pecchia: da parte gli esperimenti

IDEE – Con i lungodegenti Circati e Bernabé fermi ai box, Fabio Pecchia dovrebbe affidarsi al giovane 2005 Haj Mohamed sulla trequarti, come esterno di destra. Man e Cancellieri saranno gli altri due trequartisti alle spalle di Bonny come unico terminale offensivo. In cabina di regia invece, spazio a Sohm con Keita in vantaggio nel ballottaggio con Estevez. In difesa invece, poca differenza nelle idee del tecnico dei gialloblu che dovrebbe puntare, riferisce Sky Sport, ancora al giovanissimo Leoni al centro della difesa. Questa la probabile formazione in vista di Inter-Parma.

(4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Haj; Bonny.