Il Parma ha 2 dubbi da sciogliere per l’Inter. E Pecchia fa 100 – TS

L’anticipo della quindicesima giornata di Serie A è Inter-Parma. I ducali, dopo aver punito Milan e Lazio, provano a fare il colpaccio in casa dell’Inter. Pecchia ha due dubbi da sciogliere.

LA SFIDA – Alle 18.30 si apre il sipario allo stadio San Siro di Milano. Inter-Parma apre la quindicesima giornata di campionato. I ducali, dopo aver vinto contro la Lazio nell’ultima uscita e aver schiantato pure il Milan alla seconda giornata, proveranno a fare l’impresa anche contro l’Inter. Ma c’è una differenza non banale: nelle due vittorie precedenti, il Parma ha sempre giocato in casa all’Ennio Tardini. Oggi invece trasferta sul campo dell’Inter. Quanto a Simone Inzaghi, il quale non sembra avere alcun dubbio di formazione, c’è bisogno di vincere per non perdere di vista il Napoli capolista.

I dubbi di Pecchia per Inter-Parma: la probabile formazione

DUBBI – Se Inzaghi non ha dubbi di formazione, Fabio Pecchia invece è alle prese con due ballottaggi. Entrambi riguardano gli ultimi trenta metri di campo. Infatti, l’allenatore ducale, che oggi fa 100 panchine sulla panchina degli emiliani, dovrà sciogliere la bagarre tra Bonny e Mihaila in avanti e tra Haj Mohamed ed Estevez tra centrocampo e trequartista. Al momento, sembrano in vantaggio Bonny e Haj. Nel caso in cui giocasse quest’ultimo, allora Sohm farebbe il mediano basso in coppia con Keita. La probabile formazione di Inter-Parma di Pecchia, secondo Tuttosport:

(4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Keita, Sohm; Man, Haj, Cancellieri; Bonny.