Pardo: «Pressione? Più per il Milan. Se l’Inter facesse filotto…»

L’Inter è pronta per affrontare il derby con il Milan. I nerazzurri domani alle 18 a San Siro sfidano la squadra di Pioli (vedi articolo) in un match che potrebbe dire molto per la stagione. Pierluigi Pardo, telecronista di Dazn, ha detto la sua in merito.

PRESSIONE – Inter e Milan domani si sfidano alle 18 nel derby. Pioli e Inzaghi preparano al meglio questa partita che potrà dire molto sulla corsa scudetto. Ecco il pensiero di Pardo, intervenuto a Tutticonvocati. «La pressione ce l’hanno tutti. Il Milan, vista la classifica, ha certamente qualche pressione in più. L’Inter potrebbe anche gestire ma poi ci sono tante gare fondamentali. Se dovesse fare filotto, almeno in campionato, scapperebbe via. L’Inter, se trova una soluzione, ha qualcosa in più almeno per quello visto nell’ultimo periodo. Se trovi sempre una soluzione un motivo c’è anche se non era brillantissima. L’Inter prima della sosta aveva avuto un piccolo calo, aveva rifiatato, rimanendo però sempre vincente. Il derby è una partita speciale che può invertire o confermare una tendenza. L’Inter ha fatto un grande lavoro e accorciato i tempi. Marotta e la dirigenza hanno accorciato la distanza sulla Juventus e superandola. Ibrahimovic e Rebic mancheranno ma, soprattutto lo svedese, visto il carisma che ha, è un’assenza che pesa. Tra le due è il Milan che deve cambiare qualcosa. Kessiè trequartista sarà la mossa di Pioli. Inzaghi ha ragione in conferenza, la distanza non sarebbe enorme. Se dovesse poi far risultato anche a Napoli allora si vedrebbe la forza dell’Inter. Corsa scudetto? Occhio al Napoli. La squadra ha avuto un calo ma perché aveva una situazione di emergenza. La Rosa è importante, non al livello dell’Inter, ma è una crisi che è nata in un momento chiave della stagione».