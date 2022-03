Pardo: «Lautaro Martínez? Lo vedevo capocannoniere. Serve continuità»

Milan-Inter apre il quadro delle semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri affrontano i rossoneri nel match di andata a San Siro con Inzaghi che vuole cancellare il mese nero di febbraio. In campo ci sarà Lautaro Martínez. Ecco il pensiero di Pierluigi Pardo.

DERBY – Milan e Inter alle 21 si affrontano questa sera nel derby di andata delle semifinali di Coppa Italia. Un match che per i nerazzurri deve essere della svolta. Ecco il pensiero di Pierluigi Pardo sul derby, ma anche su Lautaro Martínez, a Tutticonvocati. «Derby della paura? Sì. Considerando anche questo paradosso del gol in trasferta. Un piccolo particolare direi. La testa di molti è legata ai gol in trasferta che uno fa ancora nonostante la regola sia cambiata. Nelle coppa dunque non è più così. Sarà divertente. Il derby è una partita in cui il fattore campo c’è. Non arrivano bene le due formazioni, forse se lo sarebbero anche risparmiata. Il ritorno è lontanissimo. Nessuna delle due vuole commettere errori e in prospettiva campionato avere un contraccolpo. Da Lautaro Martínez bisogna aspettarsi di più. Il talento è rarissimo, ma è un giocatore da 0.30/0.35 nelle ultime 100 partite. Lautaro deve segnare di più. Il motivo per cui Dzeko rimane in campo 90 minuti e lui no è che è più continuo in tutta la partita. Io credo che ci sia un calo fisico e psicologico. Per essere chiaro: io ero, all’inizio dell’anno, uno fermamente convinto che diventasse capocannoniere della Serie A. Mi aspettavo che diventasse il leader dell’Inter. Negli anni passati Lautaro segnava e poi smetteva. Deve lavorare sulla continuità».